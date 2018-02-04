غدًا.. اجتماع اللجنة الوطنية للتغذية المدرسية بحضور 4 وزراء

كتبت-ياسمين محمد:

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن اللجنة الوطنية للتغذية المدرسية، تعقد اجتماعًا، غدًا الاثنين؛ لمناقشة آخر التطورات في ملف التغذية المدرسية، والمصانع المقدمة لتوريد هذه الواجبات والموعد المحتمل لبدء توزيع الوجبة.

وأضاف المصدر، في تصريح لمصراوي، اليوم الأحد، أن عددًا من الوزراء المعنيين يحضرون الاجتماع وهم: الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بالإضافة إلى ممثل عن هيئة سلامة الغذاء.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، عقدت خلال شهر يناير الماضي ورشة عمل حول التدريب على إجراء تقييم لبيان قدرة وامكانيات المدارس على تخزين الوجبات المدرسية في 4222 مدرسة ابتدائية، مع إجراء مسح لأماكن التخزين بالمدارس التي يوزع بها برنامج الأغذية العالمي وجبة غذائية بها؛ للاطمئنان على سلامة عمليات التخزين وضمان وصول الوجبة للطلبة المدارس صحية وسليمة وآمنة.

وأوقف الدكتور طارق شوقي، توزيع التغذية المدرسية على الطلاب منذ العام الدراسي الماضي 2016/ 2017، بعد ظهور عدد من حالات التسمم بين طلاب عدد من المحافظات إثر تناولهم الوجبة المدرسية، لحين إعادة النظر في ضوابط إنتاج وتوريد وتخزين التغذية.