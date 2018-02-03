المتحدث العسكري لمصراوي: الجيش المصري فقط من يحارب الإرهاب بسيناء

كتب- عمر مصطفى:

أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أن الجيش المصري فقط من يحارب الإرهاب في شمال سيناء.

جاء ذلك ردًا على ما تداولته صحيفة "نيويورك تايمز" حول قبول مصر بقيام إسرائيل بشن غارت جوية لقصف العناصر التكفيرية بشمال سيناء.

وقال "الرفاعي" في تصريحات لمصراوي، إن القوات المسلحة حققت نجاحات كبيرة في القضاء على العناصر الإرهابية والتكفيرية بشمال سيناء.

وأضاف المتحدث العسكري، أن ما يقوم به رجال القوات المسلحة البواسل من بطولات في سيناء، يساعد على إعادة الأمن والاستقرار، مطالبًا وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنشر.