أكثر الكلمات إنتشاراً

نتائج الشهادة الإعدادية انتخابات الرئاسة معرض الكتاب سد النهضة الدوري المصري

المتحدث العسكري لمصراوي: الجيش المصري فقط من يحارب الإرهاب بسيناء

11:14 م السبت 03 فبراير 2018
المتحدث العسكري لمصراوي: الجيش المصري فقط من يحارب الإرهاب بسيناء

العقيد أركان حرب تامر الرفاعي

كتب- عمر مصطفى:

أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أن الجيش المصري فقط من يحارب الإرهاب في شمال سيناء.

جاء ذلك ردًا على ما تداولته صحيفة "نيويورك تايمز" حول قبول مصر بقيام إسرائيل بشن غارت جوية لقصف العناصر التكفيرية بشمال سيناء.

وقال "الرفاعي" في تصريحات لمصراوي، إن القوات المسلحة حققت نجاحات كبيرة في القضاء على العناصر الإرهابية والتكفيرية بشمال سيناء.

وأضاف المتحدث العسكري، أن ما يقوم به رجال القوات المسلحة البواسل من بطولات في سيناء، يساعد على إعادة الأمن والاستقرار، مطالبًا وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنشر.

الجيش المصري تامر الرفاعي الإرهاب المتحدث العسكري شمال سيناء

الخبر التالى:

رسميًا.. النيابة العامة تكشف سبب سقوط مصعد "مستشفى بنها"

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان