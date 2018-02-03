رسميًا.. النيابة العامة تكشف سبب سقوط مصعد "مستشفى بنها"

كتب - طارق سمير:

أمرت النيابة العامة برئاسة المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، بحبس مدير الشركة المختصة بصيانة مصاعد مستشفى بنها الجامعي، على ذمة التحقيقات التي تُجرى في سقوط مصعد بالمستشفى الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة شخص واحد، وفق البيان.

كما أمرت النيابة بضبط وإحضار باقي المسؤولين عن صيانة مصاعد المستشفى للتحقيق معهم.

وكشفت معاينة النيابة، أن حمولة المصعد ألف كيلو، ومصرح بركوب 10 أشخاص، مؤكدة أن الحادث وقع نتيجة قطع أحد الأوتار المسؤولة عن رفع المصعد، فضلاً عن عدم تركيب جهاز منع سقوط المصعد المسمى "باراشوت" بطريقة صحيحة.

وأشارت النيابة إلى أنها استمعت لأقوال كل مسؤولي المستشفى، ومن ثم أمرت بحبس مسؤول صيانة المصعد.