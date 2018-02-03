مسؤولو "الطفولة والأمومة" يدلون بشهادتهم في قضية بيع الأطفال على الإنترنت

كتب - أحمد جمعة:

أدلى مسؤولون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة، بشهادتهم، اليوم السبت، في البلاغ الذي قدمه المجلس ضد موقع إلكتروني يروج لبيع الأطفال فى مصر.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام استمعت إلى أقوال كل من مدير خط نجدة الطفل 16000، ومديرة وحدة التواصل الاجتماعي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، في هذه القضية.

وأشارت "العشماوي" في بيان اليوم، إلى أن مكتب النائب العام أصدر تعليماته بتكليف الإدارة العامة للمعلومات والوثائق- إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بوزارة الداخلية- بفحص وتعقب الموقع الإلكتروني محل البلاغ المسمى"سوق العرب" وفحص البيانات المسجلة به، وتحديد عنوانه على شبكة المعلومات (الإنترنت) ورقمه التعريفي وتاريخ إنشاء الموقع ومكان الدولة التى يبث منها الموقع تحديدًا.

وأضافت "العشماوى" أنه من ضمن تعليمات مكتب النائب العام معرفة ما إذا كان يمكن للمستخدمين إنشاء حسابات شخصية بالموقع، حتى يمكن الوصول إلى هوية وبيانات القائمين على إنشائه وإدارته ومستخدمي شبكة المعلومات القائمين بالاتجار بالأطفال على الموقع المشار إليه، وكذا البيانات والمعلومات ذات الصلة بالواقعة محل التحقيق.

وأشادت بسرعة استجابة مكتب النائب العام، ووزارة الداخلية للبلاغ الذى تم تقديمه، مؤكدة أن الدولة ممثلة في كل الجهات المعنية تعمل على قدم وساق لكشف المتورطين في هذه الجريمة التى تخالف القانون وجميع الرسائل السماوية.

كان المجلس القومي للطفولة والأمومة تقدم ببلاغ لكل من مكتب النائب العام، والإدارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية، ضد موقع على "الفيس بوك" يروج لبيع الأطفال في مصر.