فاروق حسني: "الفن التشكيلي واخد حقه في مصر"

كتب - محمد نصار:

قال الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إن اللوحات التي شارك بها في معرضه، جديدة بشكل كامل ولَم تعرض من قبل.

وأضاف حسني لمصراوي، أن الفن التشكيلي "واخد حقه في مصر"، متابعا "حالتي الوجدانية هي التي تحدد طبيعة اللون الفني في لوحاتي، والفن التشكيلي مضمونه وجداني بينما الفن التشخيصي مضمونه أدبي".

وافتتح فاروق حسني، معرضه الفني والذي يشارك فيه بمجموعة من اللوحات الفنية الرائعة.

وشارك في حفل افتتاح المعرض نخبة من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة، من بينهم ليلى علوي، وإلهام شاهين.