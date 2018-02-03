وزير الآثار: الانتهاء من مشروع تطوير منطقة الأهرامات منتصف العام

كتب- يوسف عفيفي:

أكد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أن منتصف العام الحالي سوف يشهد الانتهاء من مشروع تطوير منطقة الأهرامات، مشيرا إلى أن الوزارة تستعد لافتتاح متحف تل بسطا في مارس المقبل، ومتحف سوهاج أبريل المقبل.

وقال العناني، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، على هامش إعلانه عن كشف أثري جديد بمنطقة الأهرامات، إنه سيتم خلال الشهور المقبلة الانتهاء من ترميم وتطوير طريق الكباش بالأقصر، مؤكدا أن الوزارة انتهت تماما من أعمال الترميم بمتحف مطروح وسيتم الإعلان عن افتتاحه قريبا.

وأضاف أن هناك ما يقرب من 12 بعثة أثرية تجري أعمال حفائر بمنطقة الاهرامات، ما سيسفر عن اكتشافات أثرية جديدة خلال الأيام المقبلة، ويأتي الاهتمام بمنطقة الأهرامات إيمانا بأن هذه المنطقة من أهم المناطق في العالم.

وأكد أن زيادة الاكتشافات الاثرية وإنهاء المشروعات دون وجود أية عراقيل مالية يرجع إلى اهتمام القيادة السياسية بمنظومة الآثار، مشيرا إلى أن اهتمام الوزارة بالإعلان عن أحداث واكتشافات اثرية جديدة يعطي رسالة للعالم بأن مصر دولة تهتم بحضارتها مثلما تهتم بمشروعاتها التنموية الأخرى.​