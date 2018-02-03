رئيس الشعب الجمهوري: دعوات مقاطعة الانتخابات مغرضة وتشوه سمعة مصر

كتب- محمد نصار:

قال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة عمل غير وطني، داعيا الشعب المصري إلى عدم الاستجابة لمثل تلك الدعوات المغرضة.

وأضاف عمر لمصراوي، أن الإحجام عن المشاركة في الانتخابات يرسل رسالة إلى المجتمع الدولي بشأن عدم وجود ديمقراطية حقيقية في العملية الانتخابية داخل مصر، ما يسئ إلى صورة الدولة المصرية.

ونوه رئيس حزب الشعب الجمهوري، إلى أن هذه الدعوات خاطئة، وستعطي الفرصة للدول الخارجية ليس فقط لمهاجمة النظام السياسي ولكن لمهاجمة الدولة المصرية ككل.

وعبر عن رفض الحزب لمثل تلك الدعوات، وأهمية التصدي لها، فالحرية مكفولة لكل مواطن في تأييد ما يريد، ومن يراه مناسبا لقيادة الدولة خلال السنوات الأربع المقبلة.​