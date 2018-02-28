"الإعلاميين": بيان النائب العام يتصدى لمؤامرات أعداء الوطن

القاهرة- مصراوي

قال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إن من يتابع ما يحدث في بعض الدول لن يفاجأ بقرار النائب العام بشأن متابعة وضبط وسائل الإعلام التي تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية، لأن بعض الدول اكتشفت أن هناك بعض وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، أن بها من يتعمد بقصد أو بسوء نية الإساء للدولة أو الاشتراك بشكل مباشر أو غير مباشر في المؤامرات التي يدبرها أعداء الوطن في الداخل والخارج، خصوصا مع اقتراب الانتخابات.

وأضاف الكنيسي لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن هذا البيان قد يكون عاملا مساعدا في ضبط العملية الإعلامية، إلا أن ذلك لن يتم إلا بالتكامل مع نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى للإعلام، فالمعروف أن النقابة هي المنوط بها متابعة ومحاسبة أي إعلامي لا يلتزم بالمعايير الوطنية والأخلاقية، والمجلس الأعلى للإعلام منوط بمحاسبة وسائل الإعلام، وتتحقق الأهداف عندما يتم التكامل بين هذا القرار وبين دور المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أصدر قرارا صباح اليوم بمتابعة وضبط وسائل الإعلام التي تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية.

وأعلن بيان رسمي صادر من مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، تكليف المحامين العامين ورؤساء النيابات كل في دائرة اختصاصه، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية ضد وسائل الإعلام والمواقع التي تبث عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب فى نفوس أفراد المجتمع، وما يترتب عليه من إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية.

وطالب النائب العام، الجهات المسؤولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، وانطلاقا من التزامها المهني ودورها الوطني إخطار النيابة العامة، بكل ما يمثل خروجا عن مواثيق الإعلام والنشر.