الأعلى للإعلام يطالب BBC بسرعة الرد على اعتراضات هيئة الاستعلامات

القاهرة - مصراوي:

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بيانا منذ قليل، قال فيه إنه تابع بإهتمام بالغ تطورات التقارير الأخيرة التي بثتها قناة الـ B.B.C عن الأوضاع في مصر.

ودعا المجلس، حسب بيان الأربعاء، بصفته السلطة المختصة بحكم الدستور والقانون عن البث الإعلامي الفضائي والمعايير الإعلامية، إدارة الـ B.B.C إلى ضرورة الرد بشكل سريع على الاعتراضات التي أبدتها هيئة الإستعلامات، والتي اتسمت بالموضوعية وأيدتها بالأسانيد.

وأكد المجلس أن هيئة الإستعلامات المصرية استطاعت بالفعل أن تؤكد عدم مهنية الـ B.B.C في هذه القضية، كما دعا المجلس هيئة الإذاعة البريطانية إلى مراجعة موقفها وتصحيحه بشكل لائق.

وفي نفس الوقت أبدى المجلس استعداده لإجراء حوار بين الـ B.B.C وبين الإعلام المصري، إذا رغبت في ذلك – حرصاً على حقوق الإعلام في متابعة ما يدور داخل البلاد وحرصاً أيضاً على دور هيئة الإستعلامات في متابعة مدى الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية المتبعة.

وتابع: ورغم أن هجمة الـ B.B.C الأخيرة زادت من توحد المصريين، إلا أن القضية الأساسية تكمن في مدى الالتزام والتمسك بالمهنية والحرفية باعتباره ركنا أساسيا لا تصلح حرية الإعلام بدونه.

ودعا المجلس إدارة الـ B.B.C ذات التقاليد العريقة إلى التمسك بشجاعة الإعتراف بالخطأ وتصحيحه للشعب المصري، كما ملكت من قبل شجاعة نشر التقارير دون التأكد من صحتها، وأضاف المجلس: "نؤكد أن هدفنا كسب مزيد من الأصدقاء لمصر في حربها الدائرة ضد الإرهاب وضد الفقر والجهل والتخلف باعتبار أن قضيتنا قضية حق وعدل ورسالتنا رسالة سلام وبناء".