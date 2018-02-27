حزب المؤتمر: "هيومان رايتس ووتش" مشبوهة

كتبت- مروة شوقي:

وصف حزب المؤتمر، منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية بـ"المشبوهة"، لافتا إلى أن جميع تقاريرها تخاريف كاذبة وعبثية، بما فيها التقرير الذى زعمت فيه أن سلطات مصر تمارس الاعتقال التعسفى بحق بعض المعارضين، وادعت فيه أن الانتخابات الرئاسية التى لم تجر بعد "غير نزيهة".

وقال حزب المؤتمر، فى بيان أصدره منذ قليل، برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، أن المنظمة دأبت على بث السموم والاكاذيب ضد الدولة المصرية، مؤكدا على أن هناك حملات مسعورة منها وبتمويل من جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة ضد مصر ومؤسساتها وشعبها.

وبحسب حزب المؤتمر، فإن تلك الحملات، تزداد حدتها مع اقتراب الانتخابات الرئاسية ومع النجاحات الكبيرة التى حققها بواسل الجيش والشرطة فى العملية سيناء 2018، مشيرا إلى أن أفضل وسيلة للرد على تلك المنظمات هو المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة، والوقوف صفا واحدا لإعلاء مصلحة الوطن.​