ياسمين الخيام: الدور العملي للمواطنين يتجلّى يوم الانتخابات

كتبت- مروة شوقي:

قالت الحاجة ياسمين الخيام، إن مشاركتها اليوم الثلاثاء، في مؤتمر جمعية مستثمرين ٦ أكتوبر، بالتعاون مع ائتلاف دعم مصر، جاء تلبية لدعوة مصر لها.

وأضافت الخيام، في تصريحات لمصراوي، أنها تفخر كونها مصرية، وأن مصر تستحق من الجميع المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن يبذل الجميع كل نفيس وغالي من أجلها، ليعم الخير والبركة في أرجاء المعمورة.

ووجهت الخيام، رسالة إلى جموع المصربيين، طالبتهم خلالها بالنزول يوم الانتخابات والإدلاء بصوتهم، مستدركة: "الدولة تبذل كل جهد في سبيل استقرار مصر، وما نشاهده من إنجازات خير دليل، وبالتالي الدور العملي على المواطنين هو المشاركة بشكل إيجابي".

وبحسب الخيام، فإن الدور الوطني للمواطنيين سيتجلى خلال الانتخابات، وإبداء رأيهم حتى تصل صورتنا للعالم أجمع بأننا دولة متحضرة.​