الأزهر يُدين خطف "بوكو حرام" للفتيات

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الأزهر متابعته التقارير التي تناقلتها وسائل الإعلام، في الأيام الماضية، بشأن إقدام جماعة "بوكو حرام" الإرهابية على اختطاف عدد من الطالبات من إحدى المدارس، في مدينة دابشي بشمال شرق نيجيريا، وهو ما أكدته السلطات الرسمية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن عدد المختطفات بلغ ١١٠ فتيات.

وشدد الأزهر، في بيان له على إدانته لمثل هذه الأعمال الإجرامية، التي تعد من الإفساد في الأرض، لما فيها من انتهاك للحرمات وترويع للآمنين وبث للفوضى والذعر، فضلا عما تمثله من تشويه للإسلام وشريعته السمحة، التي هي براء من تلك الجرائم الوحشية.

وطالب الأزهر الشريف المجتمع الدولي بدعم الحكومة النيجيرية في مواجهة تلك الجماعات الإجرامية ومن يقفون خلفها، حتى تتمكن من تحرير المختطفات والقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، داعيا الله –عز وجل- أن يرد الفتيات المخطتفات سالماتٍ عزيزات لعائلتهن.