عمرو أديب يعرض وثيقة زواج "زبيدة" بعد ادعاء "BBC" باختفائها قسريًا

كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي عمرو أديب، سبب تغيب الفتاة "زبيدة" الذي زعمت هيئة الإذاعة البريطانية "bbc"، في تقرير أذاعته عبر موقعها، أنها مختفية قسريًا، مؤكدًا أن زبيدة متزوجة من عام ولديها طفل، وتقطن بمنطقة فيصل، وتعيش حياة مستقرة.

ونفت "زبيدة"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "ON-E"، مساء الاثنين، ما أشيع حول القبض عليها، مؤكدة أن هناك خلافات عائلية بينها ووالدتها منعتها من التواصل معها منذ زواجها.

وعرض الإعلامي عمرو أديب، صورة من عقد زواج زبيدة، المؤرخ في مارس 2016 .

وقد أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانًا ردت فيه علي التقرير الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية، "BBC" وأعدته "أورلا جيورين"، المراسلة السابقة للإذاعة البريطانية بالقاهرة.

وفند بيان هيئة الاستعلامات ما تضمنه تقرير "بى بى سى" الذي نشر، وأذيع علي شاشتها وموقعها على مدى اليومين الماضيين، من أكاذيب وادعاءات بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، وأوضاع السجون وحقوق الإنسان وغيرها.

وكشف بيان هيئة الاستعلامات حجم ما انطوي عليه هذا التقرير من تناقضات وانحياز سلبى، وانتهاك لكل المعايير المهنية في مجال الصحافة والإعلام والتي يفترض أن تكون هيئة الإذاعه البريطانية أول من يلتزم بها.

كما قرر الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة، استدعاء مديرة مكتب (بي بي سي) بالقاهرة لتسليمها ما جاء في هذا البيان في صورة خطاب رسمي لمطالبة هيئة الإذاعة البريطانية باتخاذ موقف لتصحيح ما أقدمت عليه مراسلتها من مخالفات مهنية في هذا التقرير.