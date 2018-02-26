أمين "دعم مصر": الرئيس السيسي وضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار- صور

كتبت- مروة شوقي:

أكد الدكتور مجدي مرشد، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، أن ما تحقق خلال الأربع سنوات الماضية، لم يكن ليتم خلال أربعين سنة، وهو ما يجعل تأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة بمثابة الدعم للوطن.

وأضاف مرشد، خلال مؤتمر جماهيري بمحافظة المنيا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2018.

وتابع: "السيسي مثّل خلال فترته الرئاسية الأولى نموذجا للقائد الذي وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وهو ما يؤكده ترفعه عن الصغائر والسير نحو هدفه رغم التحديات".