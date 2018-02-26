أكثر الكلمات إنتشاراً

رسوم العمرة الغاز الطبيعي انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 مهرجان برلين السينمائي الدوري المصري

أمين "دعم مصر": الرئيس السيسي وضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار- صور

10:49 م الإثنين 26 فبراير 2018
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتبت- مروة شوقي:

أكد الدكتور مجدي مرشد، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، أن ما تحقق خلال الأربع سنوات الماضية، لم يكن ليتم خلال أربعين سنة، وهو ما يجعل تأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة بمثابة الدعم للوطن.

وأضاف مرشد، خلال مؤتمر جماهيري بمحافظة المنيا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2018.

وتابع: "السيسي مثّل خلال فترته الرئاسية الأولى نموذجا للقائد الذي وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وهو ما يؤكده ترفعه عن الصغائر والسير نحو هدفه رغم التحديات".

الرئيس السيسي مجدي مرشد ائتلاف دعم مصر انتخابات الرئاسة

الخبر التالى:

عمرو أديب يعرض وثيقة زواج "زبيدة" بعد ادعاء "BBC" باختفائها قسريًا

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان