"سعفان" يتابع مستحقات 29 عاملا "ضحايا" احتراق أتوبيس بالإسكندرية

كتبت- عايدة رضوان:

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات فورية لمدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بمتابعة حادث احتراق أتوبيس يستقله 30 عاملًا بالإسكندرية، توفي منهم 9 وأصيب 20 عاملًا، أمس السبت، للوقوف على أسبابه ومتابعة مستحقات وتعويضات العمال المتوفيين والمصابين بالشركة التي يعملون بها، باعتبارها إصابة عمل وهم في طريقهم للعمل.

وتلقى "سعفان"، تقريرًا عاجلًا، من مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية حسن رداد إبراهيم، أشار فيه إلى أن الحادث المروري، الذي وقع أمس السبت، وكان العمال متجهين بالأتوبيس من كفر الدوار للشركة لأداء الوردية الثانية والتي تعمل من الثالثة عصرًا حتى العاشرة مساءً، وأسفر الحادث عن احتراق أتوبيس رحلات يستقله نحو 30 عاملًا يعملون بالشركة المصرية الألمانية لصناعة البورسيلين، ويعمل بها 2300 عاملًا، ونتج عن الحادث وفاة 9 عمال وإصابة 20 عاملًا منهم اثنين في حالة حرجة.

وقال وزير القوى العاملة، في بيان، اليوم الأحد: إن الإدارات المعنية بالمديرية - الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة، وإدارة السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل - انتقلت على الفور للوقوف على أسباب الحادث ومتابعة أحوال العمال المتوفيين والمصابين على مستوى الشركة.

وتبين أن المتوفيين، هم: "محمد حمدى محمد محمد، ومحمد عبد الراضى محمد،محمد صبحى سعيد ابراهيم، وأحمد فوزى عبد العزيز، وسامح محروس الصاحى، وطارق حسين ابراهيم، وعماد صبرى عبد الخالق، وعبده السيد عبده، وكريم حسن علىط.

كما تابعت المديرية أحوال المصابين وتبين علاجهم بالمستشفيات رأس التين، والقباري، والجمهورية، وجمال عبد الناصر.

ومن المقرر أن يجتمع مدير المديرية اليوم الأحد، مع المسئولين بالشركة للوقوف على مستحقات وتعويضات العمال المتوفيين والمصابين.