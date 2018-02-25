الصحة: 123 ألفًا ترددوا على حملة القضاء على فيروس"سي" بالمحافظات

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إجراء الكشف وعمل الفحوصات لــ 123 ألفا و478 مواطنًا ترددوا على 87 مركزا طبيا على مستوى الـ 27 محافظة بالتوازى، بإجمالي 384 سيارة طبية متنقلة منذ إطلاق الحملة القومية الموسعة للقضاء على فيروس"سى" 2020 والتي بدأت يوم 13 فبراير الماضى حتى أمس السبت.

يأتى هذا في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان مصر خالية من فيروس سي، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومشيخة الأزهر.

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، في تصريح صحفي، الأحد، أن محافظة الشرقية هي أكثر المحافظات التي شهدت إقبالاً حيث وصل عدد المترددين بها إلى 19ألفا و557 مواطنا، فيما سجلت محافظة الدقهلية 8 آلاف و109 متردد، والمنوفية 10 آلاف و597 مترددا، والغربية 9 آلاف و717 مترددا، والفيوم 4 آلاف و793 مترددا، وبنى سويف 4 آلاف و583 مترددا، والمنيا 6 آلاف و667 مترددا، واسيوط 5 آلاف و267 مترددا وسوهاج 6 آلاف و865 مترددا، وقنا 5 آلاف و526 مترددا، واسوان 1111 مترددا، والاقصر 2627 مترددا، والبحر الأحمر3 آلاف و845 مترددا، وبورسعيد 4 آلاف و866 مترددا، ودمياط 8 آلاف و649 مترددا، والقاهرة 7 آلاف و764 مترددا، والجيزة 8 آلاف و116مترددا،.

لافتا إلى أنه بالنسبة للمحافظات العشرة التي تم إطلاق القوافل بها أمس، فقد سجلت محافظة الاسماعيلية أكثر عدد في الترددات حيث وصل عدد المترددين بها إلى 1393 مواطنا، فيما سجلت محافظة البحيرة 516 مترددا، والقليوبية 1282 مترددا، وكفر الشيخ 714 مترددا، والإسكندرية 513 مترددا، والسويس 69 مترددا، والوادي الجديد 96 مترددا، واخيرا سجلتا محافظتي شمال وجنوب سيناء عدد 236 مترددا.

يذكر أن الحملة تقوم بالمسح الطبي من خلال عمل تحليل مبدائي للأجسام المضادة Elisa وRapid Test، ثم عمل تحليل تأكيدي للـ PCR للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه، ومن يثبت إصابته يتم صرف العلاج له مباشرة.