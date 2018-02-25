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تعاون بين "حماية المستهلك" و"الأونكتاد" لتدريب العاملين

03:57 م الأحد 25 فبراير 2018
تعاون بين "حماية المستهلك" و"الأونكتاد" لتدريب العاملين

رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب

كتبت- عايدة رضوان:

وقع رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب، الأحد، مذكرة تفاهم مع مديرة فرع المنافسة وحماية المستهلك التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، تريزا موريرا لتدريب العاملين في جهاز حماية المستهلك.

وقال يعقوب، في بيان اليوم: "العالم أصبح قرية صغيرة ولابد من توافر الحماية للمستهلك العربي إذا أردنا إنشاء سوق عربية مشتركة"، مؤكدًا أن التجارة العابرة للحدود تدخل في نطاق حماية المستهلك.

وأشار يعقوب إلى أن الجهاز يعمل على تنظيم العلاقة بين الاستثمار ورجال الأعمال.

من جانبها، وجهت تريزا موريرا، الشكر لرئيس جهاز حماية المستهلك، مؤكدة أن برنامج الأونكتاد يسعى للتكامل الاقتصادي وتعزيز التنافس، وسياسات حماية المستهلك.

حماية المستهلك الأمم المتحدة الأونكتاد عاطف يعقوب

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