طارق شوقي: الرئيس وافق على كافة المشروعات الداعمة لنظام التعليم الجديد

كتبت- ياسمين محمد:

شهد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إطلاق مبادرة "عينك في عنينا" لشركة اوركيديا للصناعات الدوائية بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية؛ لمكافحة مسببات العمى، بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ومصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير، والدكتور أسامة عباس رئيس مجلس إدارة شركة اوركيديا للصناعات الدوائية، وتحت رعاية مجلس الوزراء.

وتستهدف المبادرة الوصول لأكثر من (100) ألف مواطن خلال عام 2018، وتقديم أكثر من (20) ألف نظارة طبية، وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة للمصابين بمسببات العمى، وهي أحد وأهم وأخطر التحديات الصحية التي تواجهها مصر.

وفي كلمته، أكد شوقي أهمية المبادرة، ودور منظمات المجتمع المدني، وأهميته في المرحلة الحالية والقادمة للتعاون مع الحكومة، وتنفيذ كافة المشاريع والخطط؛ لبناء المجتمع.

وأشار شوقي إلى أن هناك دعمًا وموافقة من رئيس الجمهورية لهذه المبادرة، وأيضا لمشروع التعليم الجديد الذي سيبدأ في سبتمبر القادم 2018، والذى يهتم في المقام الأول بمرحلة الطفولة المبكرة، مشيرًا إلى أن المدرسة ليست وحدها المنوطة بالتربية ولكن يشاركها المجتمع والآباء والمؤسسات المختلفة والإعلام.

وأضاف شوقي أن مشروع التعليم الجديد يعمل على إعطاء دورات تدريبية للطالبات في المرحلة الثانوية؛ لتوعيتهن وتثقيفهن عن كيفية نمو العقل البشري، مشيرًا إلى أن عقل الإنسان يتكون في الشهور الأولى من الحمل وحتى انتهاء العام الأول لعمر الإنسان، مضيفًا أن هناك تأثيرًا كبيرًا لما يحدث للطفل بعد الولادة على تكوينه وقدراته العقلية.

وفي سياق متصل، قال شوقي إن إنجاب الأطفال مسئولية كبيرة جدًا لذا يجب العمل على التوعية بها، فضلاً عن أن الوزارة تعمل الآن على مشروع التغذية المدرسية لكي يكون أفضل بكثير مما سبق، لأن الهدف الأول هو صحة الطلاب.

وأشار إلى أن الرئيس وافق على كافة المشروعات التي تدعم مشروع التعليم الجديد في سبتمبر القادم 2018، ولابد من تكاتف أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لإنجاح هذا المشروع لصالح رفعة الوطن وتقدمه.

وفي نهاية المؤتمر شهد شوقي ووزيرة التضامن توقيع بروتوكول بين شركة أوركيديا للصناعات الدوائية ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وأيضا توقيع بروتوكول بين الشركة ومؤسسة صناع الخير والجمعية الرمدية، كما تم تكريم الدكتور طارق شوقي ومجموعة من الفنانين والعاملين على مبادرة "عينك في عنينا".