وزير الأوقاف يعلن تأييده فرض رسوم إضافية على العمرة

كتب – محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تأييده قرار وزيرة السياحة، بشأن فرض رسوم إضافية قدرها 10 آلاف جنيه على من يريد تكرار العمرة قبل مضي 3 سنوات على العمرة السابقة.

وقال وزير الأوقاف، في بيان اليوم السبت، إن قضاء حوائج الناس من إطعام الجائع وكساء العاري أولى مائة مرة من تكرار العمرة.

ولفت إلى أن تكرار العمرة من باب النوافل، أما إطعام الجائع وكساء العاري ومداواة المريض فمن فروض الكفايات، ولا شك أن الوفاء بفروض الكفايات مقدم على النوافل.

ونوه إلى أنه في الأوقات التي تكون فيه الدول في سعة ورخاء ليس فيها جائع ولا محتاج فلا حرج في تكرار الحج أو العمرة للقادر المستطيع، أما في اللحظات التي تكون فيها الدول في ظروف اقتصادية صعبة، فلا شك أن قضاء حوائج الناس آنذاك يكون أولى وأعلى ثَوَابا من تكرار الحج أو العمرة .