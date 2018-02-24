وزير التموين ومحافظ قنا يشهدان توقيع عقد تخصيص أول منطقة لوجستية

كتبت- عايدة رضوان:

شهد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع عقد إنشاء أول منطقة لوجستية بين محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم العشماوي، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مناطق لوجستية لتنمية صعيد مصر بما يضمن تأمين الإحتياجات الأساسية وتثبيت الأسعار.

ويشمل عقد الاتفاق تحديد منطقة الترامسة بمحافظة قنا على مساحة 65 ألف متر مربع للانتهاء من ترفيقها وطرحها على المستثمرين خلال الفترة القادمة.

ويتضمن المشروع، حسب بيان الوزارة، إقامة مخازن وأسواق ومناطق تجارية كبرى لتوفير احتياجات المحافظة من السلع الأساسية، بما يحقق استقرار الأسعار وتقليل الفاقد والتالف من السلع وتوفير آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأكد المصيلحى على أن الوزارة تستهدف إنشاء 12 منطقة لوجستية جديدة لتغطي 50 في المائة من المحافظات، بجانب إنشاء أسواق مركزية حديثة فضلا عن إقامة 10 ألاف سلسلة تجارية جديدة وهايبرماركت واستحداث منافذ بيع جديدة بمساحات تتراوح بين 300 و500 متر.

ومن جانبه رحب محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، أنه بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تنمية الصعيد وخلق فرص استثمارية اقتصادية تعود بالنفع على المواطنيين وتحقق الأمن الغذائي فى صعيد مصر، لافتا إلى أنه سيقدم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين الجادين لإقامة مثل هذه المشروعات.

ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه يجري حاليا العمل على حل مشاكل الإستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين ووضع أليات جديدة للترويج لفرص الاستثمار واستكمال مشروع ربط مكاتب السجل التجاري، وميكنة العلامة التجارية والنماذج الصناعية وتحديث الموقع الإلكتروني للجهاز لتسهيل الإجراءات وزيادة العائد المالي.​