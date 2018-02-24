"حساسين" يطالب الحكومة بإلغاء رسوم الـ 2000 ريال سعودى لراغبى العمرة

كتب- أحمد علي:

‏طالب الدكتور سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بمجلس النواب، من حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بسرعة التحرك لاستثناء المعتمرين المصريين من رسوم الـ 2000 ريال سعودى، أى مايعادل 10 آلاف جنيه على كل من سبق له أداء العمرة خلال الـ 3 سنوات الماضية.

وقال حساسين، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إنه يجب تدخل الحكومة لإلغاء هذه الرسوم أسوة باستثناء بعض الدول الأخرى منها، مؤكدا أن هذا القرار سيحرم العديد من المواطنين خاصة من "الغلابة" أداء مناسك العمرة وأشاد بسرعة تحرك وزيرة السياحة وحسمها لعدد من ملفات ومشكلات قطاع السياحة ومنها ملفات العمرة وانتخابات الغرف السياحية والترويج للسياحة المصرية عالميا ومتابعة عودة السياحة الروسية لمصر.​