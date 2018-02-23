وزير التعليم العالي يفتتح أسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة بجامعة المنيا

المنيا- (أ ش أ):

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، مساء اليوم الجمعة، فعاليات أسبوع شباب الجامعات الأول لمتحدي الإعاقة تحت شعار (بالتحدي نستطيع) والذي تنظمه جامعة المنيا خلال الفترة من 23 إلى 26 فبراير الجاري برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور جمال الدين علي أبوالمجد رئيس الجامعة.

شهد الافتتاح محافظ المنيا اللواء عصام البديوي، ووزير التنمية المحلية السابق الدكتور أحمد زكي بدر، ورؤساء الجامعات المصرية المشاركة وعدد من النواب وأمين المجلس الأعلى للجامعات ورئيس أكاديمية البحث العلمي وأمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

وقال منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة الدكتور هاني العربي، إن الفعاليات تتضمن العديد من الأنشطة التي تتناسب مع الطلاب من متحدي الإعاقة في جميع المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية والنشاط الاجتماعي والجوالة.

وأضاف العربي، أن الفعاليات تشمل أنشطة رياضية في مسابقات رفع الأثقال، وتنس الطاولة، وكرة الجرس وأنشطة اجتماعية مثل مسابقات الشطرنج والطالب والطالبة المثالية وأنشطة ثقافية تشمل مسابقات في حفظ القرآن الكريم، ودوري للمعلومات العامة وأنشطة فنية منها مسابقات في الإنشاد الديني، والعزف، والفنون التشكيلية وأنشطة علمية تشمل مسابقات في البحث العلمي، وقصة الخيال العلمي، بالإضافة إلى الجوالة، وذلك بمشاركة أكثر من ألفي طالب وطالبة من متحدي الإعاقة من 24 جامعة مصرية.

ومن المقرر أن يقام على هامش فعاليات الأسبوع مؤتمر دولي تحت عنوان (دور الجامعات في دمج متحدي الإعاقة في الجامعات والمجتمع) بمشاركة العديد من الشخصيات العامة وممثلي بعض الدول من فنلندا، وروسيا، وزامبيا، وسلطنة عمان، وتونس، وليبيا.

وكانت قد بدأت، صباح اليوم، بجامعة المنيا أولى فعاليات نشاط الجوالة بندوة تعريفية للطلاب المشاركين في أسبوع شباب الجامعات المصرية الأول.

وقدمت لجنة التحكيم المكونة من قائد طارق عرفة رئيس لجنة التحكيم وقائد الجوالة المصرية من جامعة الأزهر، لوفود الجامعات المشاركة في الجوالة عرضا تعريفيا عن الجوالة وبدايتها ونشأتها، ويشارك في نشاط الجوالة جامعة مدينة السادات، وسوهاج، وقناة السويس، والأزهر، وحلوان، وعين شمس، وأسوان، وسوهاج، وبنها، والمنوفية، وبني سويف، والمنيا، والفيوم، والتعليم العالي، وطنطا، وأسيوط.

كما انطلقت فعاليات أنشطة المجال الرياضي في بطولة كرة الجرس بجامعة المنيا بمشاركة 17 جامعة بالصالة الباركيه بكلية التربية الرياضية بجامعة المنيا، وبدأت أولى فعاليات النشاط بإقامة مباريتين ضمن 32 مباراة في لعبة كرة الجرس بين جامعة دمياط والأزهر، وجامعة الزقازيق وطنطا، وانتهت بفوز جامعة الزقازيق وطنطا.

وشارك طلاب الجامعات المصرية في مسابقات النشاط الفني (مجال الإنشاد الديني، والعزف الفردي) بمشاركة كل من جامعة سوهاج، وقناة السويس، ودمنهور، وبني سويف، والفيوم، والتعليم العالي، كما شاركت في مسابقة العزف الفردي جامعة عين شمس، وطنطا، وقناة السويس، وبني سويف، والفيوم.

كما تم اختيار 5 جامعات مصرية للمشاركة في مسابقة البحوث الاجتماعية ضمن فعاليات الأسبوع، حيث قامت لجنة التحكيم باختيار أفضل خمسة أبحاث مقدمة جاءت من جامعات (سوهاج، والزقازيق، وبنها، وأسيوط، والمنيا) للمنافسة وتهدف أفكار الأبحاث المقدمة إلى الخروج بتوصيات ونتائج تسهم في معالجة المشكلات التي تواجه متحدي الإعاقة.