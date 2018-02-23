التعليم العالي: أسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة يبعث برسالة أمل قوية

القاهرة- (أ ش أ):

أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالفقار، عن سعادته بافتتاح فعاليات أسبوع شباب الجامعات الأول لمتحدي الإعاقة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أهمية تنظيم هذا الملتقى الشبابي المميز تحت عنوان (بالتحدي نستطيع)، والذي يبعث برسالة أمل قوية وواضحة للملايين من متحدي الإعاقة في مصر.

وأشاد الوزير- خلال افتتاح الفعاليات تحت شعار (بالتحدي نستطيع) والذي تنظمه جامعة المنيا حتى 26 فبراير الجاري- بانعقاد الأسبوع الشبابي الأول من نوعه في رحاب عروس الصعيد محافظة المنيا، التي طالما قدمت لمصر مبدعين وعلماء وأبطالاً في شتى المجالات.

وأشار إلى أن محافظة المنيا كانت بلد المولد والنشأة الأولى لواحد من كبار أعلام مصر ورموزها هو عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، الذي كان له دور كبير في إثراء حقل الدراسات الأدبية والتربوية والفكرية في بلادنا والعالم، وأن حياته وكفاحه ومسيرته العلمية والأدبية تمثل نموذجًا فريدًا لتحدي الإعاقة، والتأكيد على أنه بالإرادة والعزيمة والإصرار يستطيع الإنسان أن يحقق المعجزات، فضلًا عن دوره الرائد في تطوير التعليم ونشره من خلال أعماله الملهمة وتلاميذه المنتشرين في مصر والمنطقة العربية.

ولفت إلى أن هؤلاء ما زالت أصداء نجاحهم وتميزهم تتردد في أسماعنا وصور صعود الأبطال منهم لمنصات التتويج على المستوى الإقليمي والدولي تتلألأ في أعيننا وأعين متابعيهم في شتى أنحاء العالم.

وقال عبدالغفار إنه سعيد بحجم المشاركة الواسعة من جانب كافة الجامعات المصرية، منوهًا بأنها تعكس مدى الإصرار الذي يتمتع به شباب الجامعات و حرصهم على المشاركة بقوة في كافة الفعاليات الرياضية والفنية والعلمية والثقافية والجوالة، وما ينعقد بهامش الأسبوع من ورش عمل للحرف الصغيرة ومتناهية الصغر لمتحدي الإعاقة بمختلف أعمارهم، وأن هذا يجعلنا أمام ملتقى شبابي جامع تتجسد فيه معاني الإصرار والنجاح في مختلف صورها.

بدوره، أكد رئيس جامعة المنيا الدكتور جمال أبوالمجد، أن استضافة الجامعة لفعاليات هذا الأسبوع تعطي دلالة واضحة على احترامها وتقديرها واعتزازها بأبنائها من متحدي الإعاقة وإيمانها بدورهم في تنمية المجتمع، مشيرا إلى أن مبادرة الجامعة بإقامة أسبوع لشباب الجامعات المصرية من متحدي الإعاقة جاء سعيا منها لدمج متحدي الإعاقة في الجامعة والمجتمع واستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتبار عام 2018 عاما لمتحدى الإعاقة.

وأوضح أبوالمجد، أن الجامعة تعمل وفق رؤية الدولة المصرية الشاملة في كافة مناحي الحياة، التي لا تقتصر على جانب واحد أو فئة بعينها من أجل تعزيز وحماية حقوق كافة فئات المجتمع على قدم المساواة دون أي تفرقة، لافتا إلى أن الجامعة تؤمن إيمانا شديدا بأن تنمية المجتمع المصري مرهونة بإطلاق طاقات الشباب في كافة المجالات ومحاربة الفقر والبطالة والجهل والأمية والتعصب والطائفية والإرهاب.

وقال إن مشاركة طلاب مصر من متحدي الإعاقة في هذه الاحتفالية الطلابية يؤكد تجديد معاني حب الوطن وتجديد آمالنا في أن تتبوأ مصر مكانتها اللائقة بين الأمم، داعيًا الطلاب إلى استغلال هذا الأسبوع كفرصة لتبادل المعارف والخبرات وإطلاق الطاقات في جو من المحبة والحماس والانتماء للوطن.