ماذا قال محمد الغيطي لـ"مصراوي" عن إيقاف برنامجه؟

كتب- هاني رجب:

تحدث الإعلامي محمد الغيطي عن أزمة إيقاف برنامجه من قبل المجلس الأعلى للاعلام، قائلاً: "علمت بالقرار من وسائل الإعلام ولم أخطر به رسميًا".

وأضاف، في تصريحات لـ"مصراوي": "نقابة الإعلاميين تحدثت الي هاتفيا، وسأذهب إليهم يوم السبت القادم"، متسائلا: "كيف يتم إيقاف البرنامج بدون تحقيق رسمى".

وأشاد بمكالمة حمدى الكنيسى، نقيب الإعلاميين له بشأن التحقيق معه، وقال ان المجلس الأعلى أصدر قراره بدون اللجوء النقابة وأنه فى انتظار التحقيق".

وأشار إلى ان إيقاف البرنامج ليس فى صالح حرية الإعلام وخصوصا كلام الكنيسى بأنه لاتوجد تنسيق بين المجلس الأعلى الاعلام ونقابة الإعلاميين.

واشار الغيطى إلى أنه لابد ان يتم الحقيق معه أولا وليس إيقاف البرنامج، متابعا: "الدستور اعطانى الحق فى انقاد اى شخصية عامة، وأى شخصية عامة تمتنع على إعطاء المعلومات تعاقب وليس الاعلامى او الصحفى الذى يعاقب".

ودعا كل المؤسسات الإعلامية أن تقف مع حرية الصحفي والاعلامى وأن يعاقب المسئول سواء كان وزير او رئيس جمهورية لان هذا حق المواطن فى الدستور، وأن الاعلامى مجرد حارس على حق المواطن.

ودعا الغيطي إلى إصدار قانون حرية المعلومات حتى يعلم كل شخص حدوده، وتكون القرارات صادرة عن سند قانوني.