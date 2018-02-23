وزير الأوقاف يزور محافظة الجيزة لتوزيع بطاطين وديسكات اليوم

كتب : السيد الحراني

اعلنت محافظة الجيزة عن استقبال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف الجمعة في ديوان عام محافظة الجيزة لتوزيع 500 بطانية و 150 ديسك مدرسى بالقرى الاكثر احتياجا فى اطار المساعدات التى تقدمها الوزارة والمحافظة للمواطنين .

وتبدء الزيارة فى تمام الساعة 10:30 صباحا يتخللها عقد لقاء مع 20 من الائمة والوعاظ بمديرية اوقاف الجيزة ثم يقوم الوزير والمحافظ باداء صلاة الجمعة بمسجد المغفرة بالعجوزة .