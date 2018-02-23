وزير الأوقاف يزور محافظة الجيزة لتوزيع بطاطين وديسكات اليوم
كتب : السيد الحراني
اعلنت محافظة الجيزة عن استقبال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف الجمعة في ديوان عام محافظة الجيزة لتوزيع 500 بطانية و 150 ديسك مدرسى بالقرى الاكثر احتياجا فى اطار المساعدات التى تقدمها الوزارة والمحافظة للمواطنين .
وتبدء الزيارة فى تمام الساعة 10:30 صباحا يتخللها عقد لقاء مع 20 من الائمة والوعاظ بمديرية اوقاف الجيزة ثم يقوم الوزير والمحافظ باداء صلاة الجمعة بمسجد المغفرة بالعجوزة .
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