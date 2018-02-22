"المهنية للمعلمين" تقترح منح المعلمين المساعدين شهادة الصلاحية

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور صلاح غنيم مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، إنه تم إرسال مقترح قرار للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح المعلمين المساعدين شهادة الصلاحية.

وأضاف غنيم، في بيان له الخميس، أن القرار يأتي في ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم بسرعة تنفيذ فتوى اللجنة الثانية بمجلس الدولة، بمنح المعلمين المساعدين المحجوبين شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم.

وأوضح غنيم أنه تم حصر الحالات المماثلة بناء على رأي المستشار القانوني للوزير من المعلمين المساعدين المستوفيين لشروط الحصول على شهادة الصلاحية، ومخاطبة المديريات التعليمية لاستلام ملفات المعلمين المساعدين اعتبارًا من أول مارس.

وأكد غنيم أن الأكاديمية تبذل قصارى جهدها بما يخدم الصالح العام للمعلمين وفي ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم.