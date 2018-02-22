"السويدي": مصر تتعرض لحملة تشويه متعمدة في قضية استيراد الغاز

كتب- محمود رمزي:

قال النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مؤسسات الدولة تعرضت لحملة تشويه متعمدة خلال الأيام الماضية حول قضية استيراد الغاز من إسرائيل.

وأضاف السويدي، في مؤتمر الحملة الرسمية للرئيس السيسي، بأحد فنادق القاهرة، الخميس: "الرئيس اتخذ القرارات الاقتصادية السليمة والجريئة، مما جعل دول العالم تعاود التعامل معنا مرة أخرى بكل ثقة، وهو بمثابة معجزة".

وشدد رئيس ائتلاف دعم مصر، أن مشروع التأمين الصحي الشامل من أهم إنجازات الرئيس السيسى، بالإضافة إلى محاربة فيروس سي، مضيفًا: "رجل أمين في العمل ولا يخشى الشعبية الزائفة على حساب الإصلاح الاقتصادي".

ولفت السويدي إلى أن مصر عادت رائدة في المنطقة العربية واستعادت علاقاتها مع الأشقاء والدول الإفريقية.