رئيس جامعة عين شمس يستقبل سفير كينيا لبحث سبل التعاون العلمي

كتب- محمد قاسم:

استقبل الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، الأربعاء، السيد أوتيانو جوف ماكووينجا، سفير جمهورية كينيا بهدف بحث سبل التعاون العلمي والبحثي والأكاديمي المشترك.

وقال عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الجامعة حريصة على فتح آفاق التعاون المشترك مع مختلف جامعات العالم بما يعزز التصنيف الدولي للجامعة.

فيما أشارت إسراء عبد السيد مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة إلى عمق العلاقات بين الجامعات المصرية ونظيراتها الإفريقية.

من جانبه، أبدى السفير الكيني، رغبته في توسيع قاعدة التعاون المشترك بين الجامعات الكينية وجامعة عين شمس وبخاصة في مجالات الطب والهندسة واللغة العربية.