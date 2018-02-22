إعلان الرموز الانتخابية اليوم.. مصطفى موسى: "السيسي اختار نجمة وأنا طيارة"

كتب- طارق سمير:

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، لتوزيع الرموز الانتخابية على المرشحين في الانتخابات الرئاسية، حسب ما جاء في الجدول الزمني المنظم للعملية الانتخابية.

وقالت الهيئة في تصريحات صحفية، في وقت سابق، إن توزيع الرموز الانتخابية على المرشحين، وفق أسبقية تقديم أوراق الترشح، مما يعني أن الرئيس السيسي له أحقية اختيار الرمز الانتخابي أولًا قبل المرشح موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

والرموز الانتخابية التي حددتها الهيئة، وفق مانشرته بالجريدة الرسمية، 15 رمزا انتخابيا هم: "النجمة، الشمس، الأسد، الحصان، النسر، الديك، الميزان، الطائرة، ساعة اليد، النخلة، المركب، المظلة، التليفون، النظارة، السلم".

وأكد المرشح "موسى"، في تصريحات لمصراوي، أن منذ لحظة تقديم أوراق ترشحه للهيئة اختار رمز "طائرة" بعدما علم باختيار الرئيس السيسي رمز النجمة.

وعن سبب اختيار "طائرة"، أشار إلى أن باقي الرموز سبق اختيارها لمرشحين الانتخابات الرئاسية الماضية، لذلك فَضل التمسك بـ"طائرة" حتى تَصحب اسمه خلال أي الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية حال خوضها.

كما حددت الهيئة، اليوم، موعدًا لأي مرشح إذ رغب في الانسحاب من السباق الانتخابي، ومن المقرر أن تعلن الهيئة القائمة النهائية للمرشحين السبت 24 فبراير، وتبدأ فى ذات التاريخ فترة الدعاية الانتخابية.

وكانت الهيئة، أعلنت القائمة المبدئية للمرشحين، والتي جاءت بحسب ترتيب التقدم بأوراق الترشح متضمنة الرئيس عبد الفتاح السيسي (مرشحا لفترة رئاسية ثانية)، والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

وتجرى الانتخابات الرئاسية خارج مصر أيام 16 و17 و18 مارس المقبل، وداخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس المقبل، وفي حالة الإعادة تجرى خارج مصر أيام 19 و20 و21 أبريل المقبل، وداخل مصر أيام 24 و25 و26 أبريل المقبل.