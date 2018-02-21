"المحافظين" يوضح أسباب تواجد الأمن بمكتب أكمل قرطام

كتب- محمد نصار:

قالت رشا عمار، المتحدث الإعلامي لحزب المحافظين، إن قوات الأمن تواجدت بأحد المقار الإدارية التابعة المهندس أكمل قرطام عضو مجلس النواب ورئيس حزب المحافظين؛ لتنفيذ منازعة قضائية خاصة بعقد إيجار المقر.

وأوضحت عمار، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الواقعة تزامنت مع مؤتمر الهيئة العليا لحزب المحافظين بحضور أعضاء الهيئة العليا والمجلس الرئاسي وأمناء المحافظات والهيئة البرلمانية، بمشاركة عدد من النواب ومنهم مصطفى كمال الدين حسين، وإيهاب الخولي، وأسامة شرار، وهالة أبو السعد، وسيد عبدالعال، والمستشار أحمد البرديسي، وشخصيات عامة، لدعم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.