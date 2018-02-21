مصدر بالنقل يكشف المسؤول عن مواجهة قطاري "الزقازيق والمنصورة"

كتب- أحمد نجيب:

قال مصدر مسئول بوزارة النقل والمواصلات، إن هيئة السكك الحديدية أخطرت الوزارة بتحمل مراقب البرج والملاحظ الخطأ الفني الذي وقع صباح اليوم، وأدى لمقابلة قطارين على نفس السكة ما كان ينذر بوقوع كارثة مروعة لولا توقف القطارين قبل أن يحدث التصادم.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن الملاحظ ومراقب البرج اشتركا في الخطأ وفتحا الطريق والسكة أمام قطار المنصورة القاهرة، قبل وصول القطار الثاني.

وكانت محطة قطارات سندوب بالمنصورة، شهدت تقابل قطار الزقازيق المنصورة وقطار المنصورة المتجه إلى القاهرة، ما بين محطة سندوب وشاوه، لولا أن قطار الزقازيق المنصورة هدأ وتوقف قبل الدخول إلى المحطة بمسافة، كما توقف قطار المنصورة المتجه إلى السنبلاوين بعد أن شاهد القطار المقابل له على نفس الخط، وتمكن سائقا القطارين من التوقف قبل الاصطدام بعدة أمتار بسيطة.​