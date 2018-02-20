قنصلية مصر بجدة توضح تفاصيل القبض على معلمات مصريات بالسعودية

كتبت - عايدة رضوان:

كشفت القنصلية المصرية بجدة (السعودية)، حقيقة ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة القبض على مجموعة من المواطنات المصريات داخل مراكز للدروس الخصوصية أثناء قيامهن بمزاولة مهنة التدريس.

وقالت القنصلية في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم القبض على المواطنات المصريات من خلال حملة موسعة قامت بها السلطات السعودية بمنطقة مكة المكرمة صباح الأحد الماضي على مراكز الدروس الخصوصية.

وأضافت، أن القنصلية العامة فور تلقيها الخبر، تواصلت مع الجانب السعودي للوقوف على حقيقية الواقعة ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات وفق مجريات الواقعة من الناحية القانونية.

وأوضحت أنها تبذل مجهوداتها لمحاولة الإفراج عن المواطنات المشار إليهن، وكذا المتابعة من خلال مندوبيها المقيمين بصفة دائمة داخل مركز توقيف الشميسي لسرعة إنهاء التحقيقات الجارية في هذا الشأن.

وأهابت السفارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء بعض صفحات التواصل الإجتماعي التي تعمد إلى الإثارة والتصعيد كما تأمل من المواطنين الالتزام بكافة الأنظمة الداخلية بالدولة المضيفة تجنبا لأية عقوبات أو غرامات.