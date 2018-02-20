بدء رحلات العمرة أول مارس.. وبحث ضوابط الحج الأسبوع المقبل

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت اللجنة العليا للحج والعمرة، بدء رحلات العمرة مطلع مارس المقبل، على أن تكون بداية مراجعة الشركات السياحية لبرامج العمرة من وزارة السياحة اعتبار من يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للعمرة والحج برئاسة محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين وممثلي الوزارة وبحضور ممثلي الغرفة ناصر تركي، نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة وهشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية وممثلي القطاع السياحي أشرف شيحة وأحمد إبراهيم.

وأوضحت اللجنة أنها بالتنسيق مع القنصليات السعودية بالإسكندرية والسويس للاتفاق على الاستعدادات والترتيبات اللازمة الخاصة بإصدار تأشرات المعتمرين.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ 400 ألف تأشيرة عمرة من بداية موسم العمرة وحتى نهاية شهر شعبان وذلك بنسبة 80% من الحصة المقررة هذا الموسم، على أن يتم تنفيذ باقي الحصص من بداية شهر رمضان وحتى نهاية الموسم.

كما تم تحديد سقف عددي بشكل مبدئي بعدد 500 تأشيرة عمرة لكل شركة أنهت تفعيل عقودها من وزارة الحج، على أن يتم تحديد السقف العددي لكل شركة بشكل نهائي بعد غلق باب تفعيل العقود من وزارة الحج في 29 جماد الآخر وستكون الأولوية للمعتمرين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة نظرا لقلة عدد التأشيرات الممنوحة للشركات في بداية الموسم 500 تأشيرة.

وعلى جانب آخر، سوف تقوم الجهة الإدارية بمخاطبة الجهات المعنية بالمملكة والسفارة السعودية بالقاهرة لطلب إرجاء قياس البصمة الحيوية من المعتمرين لهذا العام لرفع المشقة عن المعتمرين.

وأوصت اللجنة العليا للحج، بضرورة الاجتماع خلال الأسبوع المقبل للاتفاق على الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج للموسم الجديد لسرعة بدء فعاليات الموسم حتى تتمكن الشركات من الإعلان عن برامجها في وقت مبكر.