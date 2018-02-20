"صوتك حر" تطالب بإعادة مادة "التربية الوطنية" للمدارس

كتبت-مروة شوقي:

طالب أحمد صابر سليم، المنسق العام لمبادرة "صوتك حر"، لدعم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وزير التربية والتعليم طارق شوقي، بإعادة مادة "التربية الوطنية"، للمدارس لتكون مادة أساسية وإلزامية في كل المراحل التعليمية.

وقال سليم، في بيان اليوم الثلاثاء، إن إعادة التربية الوطنية، للمدارس ضرورة لتكون مادة أساسية تُدرس بشكل علمي ومبسط لغرس القيم والمبادئ الوطنية داخل الطلاب، "يجب إشعار الطالب أنها ليست مجرد مادة على الهامش".

وأضاف: "ليكون لدى الطلاب الوعي الكامل بمفهوم المواطنة الحقيقي وتعريفهم بكل حقوقهم وواجباتهم الإجتماعية والسياسية تجاه الوطن، لأن الاهتمام بالتربية الوطنية وغرس الحس الوطني منذ الصغر سيساهم في تأسيس جيل صالح في المستقبل قادر على المشاركة والتأثير في المجتمع بشكل إيجابي".

وطالب المنسق العام لمبادرة صوتك حر، وزارة التربية والتعليم، بالاستعانة بخبراء متخصصين في كل المجالات لوضع استراتيجية تربوية ومنهج قادر على التأثير في الطلاب لغرس حب الوطن بشكل حقيقي داخلهم.​