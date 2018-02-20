"النقل الروسية": حل جميع الجوانب الفنية المتعلقة باستئناف الرحلات مع القاهرة

موسكو- (أ ش أ):

صرح متحدث باسم وزارة النقل الروسية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم حل جميع الجوانب الفنية المتعلقة باستئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو، بعد اتخاذ جميع القرارات السياسية.

وطالب المتحدث، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (تاس) الروسية- جميع الأطراف المعنية بتسريع استئناف الحركة الجوية.

وقال في بيانه: "تم اتخاذ جميع القرارات السياسية لاستئناف رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة، وتم حل الجوانب الفنية المتعلقة بهذا الشأن".