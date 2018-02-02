المتحدث العسكري: ضبط 8 مشتبه بهم وتدمير 12 وكرًا للتكفيريين في سيناء

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كتب- عمر مصطفى:

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن قوات إنقاذ القانون بوسط سيناء تمكنت من القبض على 8 مشتبه بهم في دعم العناصر التكفيرية.

وأضاف المتحدث العسكرين في بيان له اليوم، أن القوات دمرت 12 وكرًا تستخدمهم العناصر التكفيرية فى الإختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية.

ولفت إلى قيام قوات إنقاذ القانون من تدمير 2 عربة دفع رباعي، 7 دراجة نارية، وبلدورز خاصة العناصر التكفيرية.

وشدد المتحدث العسكري على مواصلة قوات حرس الحدود جهودها في القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.