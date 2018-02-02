الأرصاد توجه رسالة للمواطنين: "لا تخففوا الملابس خلال هذه الفترة"

كتب- عمر مصطفى:

حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من الانخداع بتحسن درجات الحرارة نهارًا، بدءًا من الغد وحتى الخميس المقبل، مؤكدًا ضرورة عدم تخفيف الملابس خلال الأسبوع الجاري؛ لأن درجات الحرارة الصغرى ستظل منخفضة طوال هذه الفترة.

وقال "عبد العال" لمصراوي، اليوم الجمعة، إن هناك ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرراة على كل الأنحاء، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على الجنوب نهارًا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية حتى الـ10 صباحًا.

وطالب رئيس هيئة الأرصاد، قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء الشبورة والتي من المتوقع أن تبدأ من منتصف الليل حتى العاشرة صباحًا، نافيًا وجود فرص لسقوط الأمطار خلال الأسبوع المقبل.