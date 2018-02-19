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شريف عامر يكشف موعد وصول أولى دفعات الغاز الإسرائيلية لمصر

11:14 م الإثنين 19 فبراير 2018
شريف عامر يكشف موعد وصول أولى دفعات الغاز الإسرائيلية لمصر

خط العاز بين مصر وإسرائيل

كتب- حسن مرسي:

أعلن الإعلامي شريف عامر، عن وصول أولى دفعات الغاز الإسرائيلي خلال من 10 إلى 12 شهرًا، وفقًا لما صرحت به مصادر خاصة لـ"يحدث في مصر".

وأوضح "عامر"، خلال تقديمه برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الإثنين، أن الحكومة المصرية ليست مساهمة في الشركة أو عملية استيراد الغاز من إسرائيل، ولن تكون الجهة المستهلكة للغاز، مؤكدًا أن الاتفاقية تقوم على شراء فوائض الشركات الإسرائيلية من الغاز، وتقوم على شراء الغاز من حقلين إسرائيليين أحدهما يعمل منذ 4 سنوات.

وأضاف أنه يوجد فترة سماح 6 أشهر قبل سداد الشركة مقابل دفعات الغاز، كما أن الشركة ستدفع للحكومة مقابل استخدام خط العاز بين مصر وإسرائيل.

ووقعت شركة خاصة اتفاقية مع إسرائيل لاستيراد غاز طبيعي بقيمة 15 مليار دولار.

شريف عامر يحدث في مصر دفعات الغاز الإسرائيلية

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