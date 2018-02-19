حملة "مصطفى موسى": نؤمن بثورتي يناير ويونيو.. ونستعين بخبرة السيسي حال فوزنا

كتب- إسلام ضيف:

قال عادل عصمت المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، إن مرشحهم ينطلق من ثوابت الحركة الوطنية المصرية التي ولدت إبان حركه الزعيم الوطني أحمد عرابي، والتي يأخذ منها استقلال القرار الوطني، والحفاظ علي الوحدة الوطنيه والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

.

وتابع عصمت في بيان له الاثنين: "نؤمن بمصر دولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة تقوم على أساس مبدأ المواطنة دون تمييز بين المصريين بسبب الدين أو الطائفة أو العرق أو الجنس، كذلك نؤمن بثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، التي أقرتهما الوثيقة الدستورية للبلاد، ونعتبر أنفسنا ضمن الساعين والحريصين علي نجاح المرحله الانتقاليه الحاليه لثورة ٣٠ يونيو".

واستكمل المتحدث باسم حملة موسى: "نؤمن بدور للدولة كحامي للمواطنين وكطرف ثالث اصيل في تعاملاتهم مع القطاع الخاص كما نؤمن بدور الدوله كمراقب ومتابع وكضابط للتنافسية وللسوق، وكمانع للاحتكار ومحاسب للفاسدين والفاشلين، وبإعادة بناء الإنسان المصري تعليمه وتدريبه وصحته وهو مشروعنا القومي الأكبر".

ورفض عصمت ما أسماه بـ"الخطابات التي من شأنها تهديد النسيج الوطنى أو خدش الوحدة الوطنية أو تهديد السلم الأهلى أو نشر الكراهية مع ضرورة تجريم خدش الوحدة الوطنية وبث الكراهية بين المصريين"، لافتًا إلى التزام الحملة ببرنامج لإصلاح وتجديد الخطاب الدينى ومناهضة العنف والتطرف وبث الكراهية وتصويب المقررات الدراسية بما يرسخ الهوية المصرية ويخرج منتج تعليمى قابل للتنافس محلياً وعالمياً، وبما يخرج إنسان قابل للتعايش وليس كائن طائفي قابل فقط للصدام والكراهية والتناحر والإقصاء والتعالي".

واستطرد: "نؤمن بالاستفادة من كل الخبرات العالمية سواء كانت دولا أو مؤسسات أو أفراد مع الاستعانة بالمستشارين المصريين سواء كانو بالداخل أو الخارج ونناشدهم ان يساهموا معنا في اعادة بناء الدوله المصريه وتحديثها، وننتهج سياسة اقتصادية تؤول فى النهاية إلى تحقيق التوازن بين الدخول والإنفاق بما يضمن حياة كريمة لكل مصرى وتوسيع الطبقه الوسطي، كذلك نؤمن بمبدأ الرأسمالية الوطنية، وتوسيع مداها قدر الامكان عبر نظام للاسهم يوسع قاعدة المشاركه المجتمعيه ويوسع قاعدة الملكية للمصريين في مختلف المشروعات الوطنيه".

وأضاف: "نؤمن بضروة عودة الدولة مجددًا إلى إدوراها الأساسية المنوطة بها والتي انسحبت منها طوال سنين مضت مما نتج عنه فراغات عديده تسلل منها تنظيم الإخوان وغيرهم إلى الشعب المصري عبر القيام بأدوار الدولة المتروكة، ونرفض توظيف الدين والتوسل به لتحقيق أغراض سياسية".

وأكد عصمت على إلتزامنا بكل الاتفاقيات الدولية التي وافق عليها مجلس النواب، وصدق عليها رئيس الجمهورية".

وكانت الحملة أصدرت بيانًا في وقت سابق اليوم قالت فيه إنه حال فوز "مصطفى موسى" فإنها ستستفيد بلا شك من خبرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وستطالبه باستكمال مسيرة المرحلة الانتقالية الحالية لثورة يونيو مع الحملة.

كما أشارت الحملة إلى أنها تعرف قدر وطنية السيسي وعطاؤه وجلده وحبه لبلاده، وأنها تقدر كل الجهود التي قام بها لانقاذ البلاد، لافتة إلى أن الحملتين والمرشحين هدفهما واحد، وهو إنجاز المرحلة الانتقالية لثورة ٣٠ يونيو حتي يتعافي الوطن وتستقر الدولة.