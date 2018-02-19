"سياحة النواب": إقامة معارض سياحية بين مصر والصين قريبا

كتب- يوسف عفيفي:

دعا النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إلى سرعة تطوير الاستثمار السياحي بمصر عقب فترة الركود السياحي التي ضربت مصر خلال السنوات الماضية عقب ثورة يناير، مشددا على ضرورة تطوير البنية الأساسية السياحية.

وقال المسعود لمصراوي، إن هناك 14 مليون مواطن يستفيدون من السياحة بشكل مباشر وغير مباشر، ما يتطلب دعمها بالكامل وعمل برامج سياحية ترويجية بشكل صحيح.

ونوه إلى أن احتفال الصينيين بعيد الربيع الصيني الأسبوع الماضي بمصر خير دليل على متانة العلاقة بين البلدين، حيث إن الحضارة الصينية قديمة مثل الحضارة الفرعونية ويجب أن يكون هناك توافق وتواصل بين الحضارتين.

وأوضح المسعود، أن عملية استقطاب السائح الصيني إلى مصر تقع على عاتق القطاع السياحي العام والخاص في مصر، وأن العمل جار الآن على إقامة معارض سياحية "مصرية - صينية" في البلدين قريبا، داعيا إلى ضرورة التبادل الثقافي والحضاري بين البلدين.​