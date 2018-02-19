وزير الري: ترشيد الوعى المائى ليس "بدعة"

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن وزارة الكهرباء رشدت نحو ٢٠٠٠ ميجاوات من الكهرباء، والتى تعادل مقدار ما يولد من السد العالى، مشيرا الى أن ترشيد الوعى المائى ليس "بدعة" ومطبق بكافة الدول العربية والأوروبية.

وأضاف "عبد العاطى"، خلال كلمته في احتفالية تكريم ٥٢٠ من طلبة المدارس بمستوى الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، أن ٩٧٪ من موارد مصر المائية تعتمد على مصادر خارجية كالمياه الجوفية وغيرها، وهو ما يحتم ضرورة ترسيخ ثقافة الوعى المائى.​