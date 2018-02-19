الأزهر ينعي شهداء القوات المسلحة الثلاثة في سيناء

كتب - محمود مصطفى:

نعى الأزهر الشريف شهداء القوات المسلحة الثلاثة، الذين استشهدوا أثناء أدائهم للواجب الوطني، في تنفيذ خطة المجابهة الشاملة "سيناء 2018" لتطهير سيناء الحبيبة من أوكار الإرهاب وفلوله، مشددا على أن الشعب المصري ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التي يبذلها رجال الجيش والشرطة من أجل أن تنعم مصرنا بالأمن والاستقرار.

وقال الأزهر في بيان اليوم الاثنين، إنه على ثقة في القوات المسلحة وفي قدرتها على اجتثاث تلك البؤر الإرهابية، مجددًا دعمه لخطة المجابهة الشاملة "سيناء 2018"، ولكافة الجهود التي يقودها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل من أجل القضاء على عصابات الإفساد والإرهاب.

وتقدم الأزهر بخالص التعازي للقوات المسلحة ولأسر شهداء الواجب الوطني، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه.