أكثر الكلمات إنتشاراً

ريهام سعيد سد النهضة العملية الشاملة 2018 انتخابات الرئاسة الدوري المصري

الأزهر ينعي شهداء القوات المسلحة الثلاثة في سيناء

03:54 م الإثنين 19 فبراير 2018
الأزهر ينعي شهداء القوات المسلحة الثلاثة في سيناء

الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر

كتب - محمود مصطفى:

نعى الأزهر الشريف شهداء القوات المسلحة الثلاثة، الذين استشهدوا أثناء أدائهم للواجب الوطني، في تنفيذ خطة المجابهة الشاملة "سيناء 2018" لتطهير سيناء الحبيبة من أوكار الإرهاب وفلوله، مشددا على أن الشعب المصري ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التي يبذلها رجال الجيش والشرطة من أجل أن تنعم مصرنا بالأمن والاستقرار.

وقال الأزهر في بيان اليوم الاثنين، إنه على ثقة في القوات المسلحة وفي قدرتها على اجتثاث تلك البؤر الإرهابية، مجددًا دعمه لخطة المجابهة الشاملة "سيناء 2018"، ولكافة الجهود التي يقودها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل من أجل القضاء على عصابات الإفساد والإرهاب.

وتقدم الأزهر بخالص التعازي للقوات المسلحة ولأسر شهداء الواجب الوطني، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه.

الأزهر الشريف القوات المسلحة سيناء الارهاب

الخبر التالى:

"عابدين" يحدد موعد طرح 25 ألف وحدة سكنية وألف فيلا في العاصمة الجديدة

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان