"عابدين" يحدد موعد طرح 25 ألف وحدة سكنية وألف فيلا في العاصمة الجديدة

القاهرة - أ ش أ:

قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة الإدارية تتضمن 8 أحياء سكنية تتمثل في حي للسفارات، والحي الحكومي والبنوك وحي وسط المدينة، ومدينة العدالة (للمحالكم والنيابات) ومجلس الوزراء ومجلس النواب، والقصر الرئاسي وإدارات الرئاسة والحرس الجمهوري وأرض المعرفة (القرية الذكية)، وفندق الماسة، والأوبرا والمدينة الثقافية.

وأوضح عابدين، أن الطرق الرئيسية يبلغ عرضها في المدينة 124 مترًا، لافتًا إلى أنها أوسع طرق تم تنفيذها في تاريخ مصر، وأن التقاطعات كلها حرة.

وأضاف عابدين، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، أن هناك مشروعا صينياً يتكون من 21 برجًا يسمى حي المال والأعمال، مشيرًا إلى أنه من بين هذه الأبراج هناك برج يبلغ ارتفاعه 324 مترًا ويتكون من 40 إلى 79 طابقًا.

ونوه رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم ببناء 25 ألف وحدة سكنية وألف فيلا للبيع وسيتم طرحها نهاية مارس المقبل، كما أن القوات المسلحة تقوم ببناء الحي السكني " 2 " للمواطنين بنفس الطريقة وتُباع بشكلٍ "استثماري".

وأوضح أن أراضي المستثمرين تبدأ من 20 فدانًا ويمكن أن تصل إلى 200 أو 300 فدان، وهناك شركة حصلت على 500 فدان ستقوم ببناء "كومباوند" وحدات سكنية.​