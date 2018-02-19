​مدير مستشفى بني سويف العائد من الإقالة: الوزير عاملني كأب

كتب - أحمد جمعة:

أبدى الدكتور محمد يحيي، مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، سعادته بلقاء الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة، أمس الأحد، وعودته إلى منصبه بعد قرار إقالته.

كان الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، أصدر قرارا بإقالة "يحيي" من منصبه الأسبوع الماضي، على إثر ارتدائه ملابس "كاجوال" خلال زيارته إلى بني سويف.

لكن وزير الصحة اجتمع مع مدير مستشفى بني سويف المُقال وأعاده إلى منصبه مرة أخرى.

وقال "يحيي" لمصراوي، إن "وزير الصحة عاملة كأب له، وحرص على إبداء استيائه من قرار إقالته، وهذه المقابلة تعد إنصافا له على ما حدث خلال زيارة رئيس هيئة التأمين الصحي".

وأضاف مدير مستشفى بني سويف للتأمين الصحي، أنه يعمل ليل نهار للنجاح في وظيفته التي تولاها قبل 4 شهور، وقام بتأجيل امتحانات الماجستير لهذا السبب، موجها الشكر لكل من سانده في هذه الأزمة.