​بعد فتح باب التقدم.. كيف تحصل على تأشيرة للحج من وزارة التضامن؟

كتب- محمود علي:

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تلقي طلبات الراغبين في أداء فريضة الجح، اعتبارا من الأحد 18 فبراير الجاري وتستمر حتي الخامس من مارس المقبل.

ويستعرض "مصراوي"، طريقة التقدم للحصول على تأشيرة لأداء فريضة الحج.

وذكرت الوزارة، أن تقديم الطلبات يتم إلكترونيا عن طريق التسجيل على بوابة الحج الموحدة داخل موقع الوزارة www.hajjfoundation.org.eg، طبقا لقرار مجلس الوزراء بتحديد جهة واحدة لتسجيل طلبات الحج "سياحي - قرعة - جمعيات".

ويشترط للحصول علي تأشيرة حج من وزارة التضامن الاجتماعي أن يكون المتقدم بالطلب عضوا في إحدي الجمعيات الأهلية ومسددا قيمة اشتراك العضوية قبل 1 فبراير 2018، وأن تكون الجمعية بالوزارة منذ عامين.

ويلتزم الفائز في القرعة باجتياز الكشف الطبي للتأكد من قدرته الصحية علي أداء مناسك الحج، ويلتزم بتوفير مرافق للحج إذا زاد عمره على 75 سنة، إضافة إلي أصحاب الإعاقة والأمراض التي تتطلب مرافقا.

وخصصت الوزارة كوتة لكل محافظة، وفقا لنسبة التعداد السكاني لكل محافظة، وسيتم إجراء القرعة إلكترونيا نهاية شهر مارس المقبل،

وأوضح أيمن عبدالموجود المدير التنفيذي لمؤسسة الحج في تصريحات صحفية، أن المؤسسة وفرت أربع مستويات متنوعة للحج، يتضمن المستوي الأول فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي، والثاني فنادق 4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 750 مترا، والمستوي الثالث 3 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 800 متر، والمستوي الرابع فنادق مصنفة بالمنطقة المركزية 1300 متر في مكة المكرمة.

ومن المتوقع زيادة أسعار الحج هذا العام بنسبة تتراوح بين 5 إلى 8 بالمائة عن العام الماضي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية.