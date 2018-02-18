السيسي يجتمع برئيسي الحكومة والرقابة الإدارية ومحافظ "المركزي"

القاهرة- (مصراوي):

أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى منذ قليل، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، واللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وكان السيسي استقبل، صباح اليوم الأحد، باتريك جيرارد رئيس المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة (ENA)، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، فضلاً عن السفير الفرنسي بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال اللقاء بحث التعاون بين الأكاديمية الوطنية المصرية للتدريب وتأهيل الشباب، والمدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة (ENA) التي تعد من أرقي المؤسسات الفرنسية والدولية في مجال إعداد المسئولين وتأهيلهم لتولي المناصب الإدارية العليا.