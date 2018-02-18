وضع حجر أساس أول مجمع مدارس يابانية في السويس

السويس- حسام الدين أحمد:

وضع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء أحمد حامد، محافظ السويس، اليوم الأحد، حجر أساس لمجمع المدارس اليابانية، بمدينة السلام 2 بحي عتاقة.

وخصصت محافظة السويس مساحة 12 ألف متر لإقامة المجمع الذي يضم مدرستين يابانيتين، لتصبح السويس أول محافظة تضم 3 مدارس يابانية، عقب افتتاح المدرسة الأولى في سبتمبر الماضي.

وقال شوقي، خلال حديثة لوسائل الإعلام، اليوم الأحد، إن السويس من المحافظات الطموحة والتي تشهد توسعات، وزيادة عدد الفصول تجاوزت تحقيق المستهدف، ولفت إلى أنها المحافظة الأولى التي تخصص مساحة لإقامة مجمع مدارس يابانية.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، أن العام الدراسي المقبل سيشهد افتتاح المدراس اليابانية الجاهزة، وموضحًا أن الوزارة بصدد فتح باب التقدم أمام المعلمين والإداريين خلال شهر فبراير الجاري، لقبول دفعة بالمدارس الجديدة، وسيتم إرسال عدد منهم في بعثة إلى اليابان للتعلم وتلقي التدريب هناك بينما يتم تدريب البقية في مصر.

وكشف عن أن الوزارة سوف تحدد معايير جديدة لاختيار الطلاب بالمدرسة، وسيتم تحديدها في مؤتمر صحفي يحدد المعايير الخاصة لاختيار الطلاب مع مراعاة تحقيق أعلى قدر من الدقة والشفافية والعدالة في اختيارهم.

وتطرق الوزير للحديث عن مدارس المتفوقين، وقال إن الوزارة اهتمت بمشكلات المتفوقين، أما فيما يتعلق بالتنسيق فهو تابع للمجلس الأعلى للجامعات والتعليم العالي.

ولفت إلى أن جميع خريجي مدارس المتفوقين التحقوا العام الماضي بكليات الطب والهندسة والطب البيطري، بينما 6 فقط التحقوا بكلية العلوم، والأزمة في الطلاب الذين يرفضون الالتحاق بكلية العلوم، ووصف الوزير ذلك قائلًا: "هذا ليس عادلًا، وليس بالضرورة أن تكون مطالبهم قانونية ودستورية".