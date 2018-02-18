"الوفد": أول مؤتمرات "انزل.. شارك" بكفر الشيخ السبت المقبل

كتبت - مروة شوقي:

قال المهندس ياسر قورة، المنسق العام لاجتماع رؤساء الأحزاب السياسية، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الحزب أطلق حملة دعائية في وسائل الإعلام المختلفه، تفعيلاً لحملة الأحزاب "مصر أولاً.. انزل شارك".

وأشار قورة، في تصريح لمصراوي، إلى أن أول مؤتمرات الحملة يوم الثلاثاء المقبل، في مدينة نبره بكفر الشيخ، لافتا إلى أن الهدف سيكون حث جموع الشعب علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح قورة، أن جميع الأحزاب ستتكاتف وتفتح مقراتها المختلفة في المحافظات، لاستقبال المواطنين وتوعيتهم بدورهم تفعيلا للمبادرة على أرض الواقعة.

مضيفاً:" سنصل للمواطنين بطرق الأبواب، كما سنعقد المؤتمرات الشعبية، علاوة على تدشين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الانتخاب".

وبشأن تدشين حزب التجمع، ائتلافا يصم الأحزاب المهتلفة لدعم القوات المسلحة والشرطة في حربها ضد الإرهاب، أوضح قورة أن ذلك وجه من أوجه المبادرة المتعددة، فجميع الأحزاب تعمل تحت لواء المبادرة وتسعى للعمل من أجل هدف قومي واحد "مصر أولا.. فانزل شارك".

وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد، أن بيت الأمة احتضن منذ أيام اجتماعا للأحزاب السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان، وتم التوافق علي دعوة المصريين للمشاركة في انتخابات الرئاسة، إلي جانب الوقوف صفا واحدا مع قوات الجيش والشرطة في حربهما ضد الإرهاب الذي يهدف إلي إسقاط الدولة المصرية.