وزير الصحة يترأس اليوم الاجتماع الأول لـ"قومي الصحة النفسية"

كتب - أحمد جمعة:

يعقد الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الاجتماع الأول للمجلس القومي للصحة النفسية.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب أزمة مستشفى العباسية، والتي انتهت بإحالة مُمرضتين إلى النيابة العامة بعد تصوير مرضى في أوضاع غير لائقة.

وأعلنت وزارة الصحة توفير سيارة ميكروباص 14 راكبا موديل 2016 وذلك لانتقال الأطباء والفريق الطبى لعمل الزيارات المنزلية للمرضى المزمنين

وصرف الأدوية لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم توفير سيارة إسعاف مجهزة لنقل المرضى الذين تحتاج حالتهم الصحية للنقل إلى

المستشفيات التخصصية، مشيرًا إلى أنه جار التعاقد على سيارتين جولف كهربائية لتيسير انتقال المرضى داخل المستشفى نظرا للمساحة الكبيرة

للمستشفى.