البابا تواضروس ناعيًا أسقف الوادي الجديد: "اهتم بالتعمير الروحي والمعماري"

كتب- إسلام ضيف:

نعى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا بقطر، أسقف الوادي الجديد والواحات، الذي توفي أثناء زيارة للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال البابا تواضروس في نعيه الذي نشره المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية: "تعزيات السماء في نياحة الأنبا بقطر، عاش في الرهبنة والخدمة كاهنًا ثم أسقفا قرابة الاربعين عامًا مشهودًا له بالاحتمال والتعب والخدمة في مناطق واسعة بالصحراء في محافظة الوادي الجديد".

وأضاف البابا: "تعب كثيرًا في الخدمة وسافر أسفار طويلة ونجح في عمل كيان جديد لهذه الإبراشية، والتي لم يكن لها أسقفًا مقيمًا منذ ثمانية قرون، واهتم بالتعمير الروحي والمعماري، كما اهتم بدراسة التاريخ والآثار في الوادي الجديد، والتي تزخر بأثار مسيحية قديمة".

وتابع: "ورغم أن أسقفيته لم تزد على 3 سنوات إلا إنها كانت عامرة بأعماله وخدماته، وأيضا رسامة الكهنة وبناء وتدشين الكنائس، كما أنه شارك في العديد من المناسبات الكنسية، والاجتماعات والمجاملات على كل المستويات الدينية والاجتماعية والوطنية".